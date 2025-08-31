Утилизатору собирают второй срок

Военный суд в Москве приступил к рассмотрению второго уголовного дела в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России Ильи Тимофеева. На этот раз его обвиняют в получении взятки за помощь с подписанием госконтракта с компанией «Спецтехника». По версии следствия, взяткодатели помогли офицеру с покупкой квартиры. Свою вину подсудимый, уже осужденный за взятку на девять лет, категорически отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Тимофеев считает себя жертвой оговора

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Илья Тимофеев считает себя жертвой оговора

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела бывшего полковника Минобороны Ильи Тимофеева. Ему инкриминируют получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 290 УК РФ).

В начале слушания подсудимый заявил отвод гособвинителю Юрию Дударцу: тот, по мнению обвиняемого, на первом процессе оказывал давление на свидетеля Дмитрия Скорика и под угрозой уголовного преследования заставил оговорить Илью Тимофеева. Так как Дмитрий Скорик является свидетелем и по этому делу, господин Тимофеев опасается повторения ситуации. Судья Игорь Фроленков этот отвод отклонил.

По версии обвинения, начальник службы утилизации ГАБУ Минобороны Тимофеев в ноябре 2013 года, желая приобрести жилье в Москве, обратился за помощью к фактическому руководителю компании «Металтрансгрупп» Олегу Иванову, который впоследствии перечислил племяннику жены господина Тимофеева Дмитрию Скорику 6,6 млн руб. на банковский счет, открытый специально для приобретения недвижимости. Квартира была приобретена на имя господина Скорика за 13 млн руб. В 2015 году Олег Иванов, говорится в деле, также по просьбе полковника Тимофеева устроил Дмитрия Скорика на работу в «Спецтехнику». В 2022 году Олег Иванов, в свою очередь, сам обратился к Илье Тимофееву с просьбой поспособствовать в заключении государственных контрактов, так как тот мог вносить предложения о ремонте и утилизации бронетехники.

Взамен Олег Иванов пообещал простить «квартирный долг» господина Тимофеева, и тот согласился.

Адвокат подсудимого, в свою очередь, заявил, что «подзащитный ни от кого и никогда не получал уступок имущественного характера и не обращался к Олегу Иванову с просьбой одолжить денег». Подготовка и согласование поставщика услуг не входили в его служебные полномочия, также на него не возлагались обязанности государственного заказчика, отметил защитник. Господин Тимофеев не мог влиять на принятие таких решений. Также Олег Иванов никогда не был руководителем фирмы "Металтрансгрупп", как это указанно в обвинительном заключении.

Илья Тимофеев как военнослужащий, по данным защиты, имел право на предоставление жилья: в 2024 году ему и членам его семьи были выделены две квартиры от Минобороны. Квартира, о которой говорится в деле, была полностью оплачена Дмитрием Скориком за счет его собственных средств. Право собственности на эту квартиру ни господину Тимофееву, ни членам его семьи не переходило, они ее только арендовали, что подтверждается квитанциями. Илья Тимофеев не имел отношения к выполнению "Спецтехникой" гособоронзаказа, поэтому ему нельзя инкриминировать злоупотребление должностными полномочиями при его исполнении.

В окружении подсудимого считают, что показания против господина Тимофеева Дмитрий Скорик дал под давлением правоохранителей.

Как рассказывал “Ъ”, в июле 2025 года полковник Тимофеев был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и лишен звания за получение около 3 млн руб. от представителей НПО «Самаравзрывтехнология». Защита настаивала, что он стал жертвой оговора со стороны предполагаемых взяткодателей и посредника — того же Дмитрия Скорика: после того как они оформили явки с повинной и дали показания на офицера, их освободили от уголовной ответственности «в связи с деятельным раскаянием».

Ефим Брянцев