Утилизация бронетехники подвела под статью

Военный суд в Москве вынес приговор по делу бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. Он обвинялся в получении взятки за помощь в оформлении документов по госконтракту. Суд назначил ему девять лет строгого режима и лишил звания. Сам бывший офицер и его защита настаивают на том, что его оговорили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Тимофеев не только получил срок, но и лишился звания полковника

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Илья Тимофеев не только получил срок, но и лишился звания полковника

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор отвечавшему за утилизацию бронетехники в Минобороны Илье Тимофееву. Ему инкриминировали получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии обвинения, в 2021 году офицер получил 2,96 млн руб. от представителей научно-производственного объединения «Самаравзрывтехнология» (СВТ), которое занималось демилитаризацией списанной бронетехники.

По версии Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ, у фирмы возникли проблемы с подписанием документов при исполнении контрактов с Минобороны, и ее представитель обратился к Илье Тимофееву за помощью, предложив взятку.

По материалам дела, деньги передавались двумя траншами (в конце июля — начале августа и в конце октября 2021 года) через Дмитрия Скорика, племянника жены полковника, в квартире которого Илья Тимофеев в то время проживал. Следствие установило, что незадолго до этого СВТ перечислила необходимую сумму на расчетные счета своей компании-партнера «Спецтехника», а затем они были обналичены.

В итоге доказанным суд посчитал лишь один эпизод передачи взятки, признал Илью Тимофеева виновным и приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2,4 млн руб. (двукратная сумма доказанной части взятки).

Кроме того, суд обязал фигуранта возместить 1,2 млн руб. компании, перечислившей средства для незаконного вознаграждения, лишил его звания полковника и на четыре года запретил занимать связанные с административно-распорядительными обязанностями должности на госслужбе. Арест на имуществе полковника сохранен до исполнения приговора в части штрафа и возмещения суммы взятки.

Напомним, что в прениях гособвинитель просил приговорить Илью Тимофеева к десяти годам со штрафом 5,9 млн руб.

Адвокат подсудимого Юлия Нитченко заявила “Ъ”, что приговор они с подзащитным считают незаконным и намерены его обжаловать.

Напомним, что племянник жены Ильи Тимофеева, работавший специалистом в фирме «Спецтехника», фигурировал в деле как основной свидетель обвинения, так же как гендиректор СВТ Дмитрий Терентьев и коммерческий директор «Спецтехники» Евгений Канительщиков. Все трое, как и Илья Тимофеев, были задержаны в августе 2023 года. Дмитрию Терентьеву вменили в вину дачу взятки (ст. 291 УК РФ), а Дмитрию Скорику и Евгению Канительщикову — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). После задержания все трое написали явки с повинной, их уголовное преследование прекратили в связи с деятельным раскаянием.

Свою вину в инкриминируемом ему деянии Илья Тимофеев категорически отрицает и утверждает, что не получал никаких денег от представителей СВТ и ничего не делал в интересах этой компании или «Спецтехники».

По его мнению, Дмитрий Скорик оговорил его под давлением, поскольку ему пообещали прекращение уголовного преследования в обмен на нужные следствию показания.

Отметим, что это не единственное уголовное дело в отношении бывшего полковника. В данный момент Илья Тимофеев находится под следствием по обвинению в особо крупной взятке. На этот раз его обвиняют в получении денег от предпринимателей за подписание госконтракта с компанией «Спецтехника». По версии следствия, взяткодатели помогли офицеру с покупкой квартиры. Защита настаивает, что и в этом случае Илью Тимофеева под давлением следствия оговорили другие фигуранты.

Ефим Брянцев