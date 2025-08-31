Регистрации строительных компаний в РФ сократились на 7,5% в первом полугодии

За первые семь месяцев 2025 года количество регистраций новых строительных компаний в России снизилось на 7,5% год к году. В городах-миллионниках и прилегающих областях снижение оказалось более выраженным — на 15% год к году, до 12,8 тыс. Регистрации в Москве упали на 30,6%, в Санкт-Петербурге — на 12%, в Краснодарском крае — на 15%.

Снижение числа регистраций строительных компаний связано с падением спроса и ростом себестоимости, что привело к снижению прибыли крупнейших девелоперов и создает риски для небольших компаний. Финансовые результаты крупнейших игроков свидетельствуют о непростой конъюнктуре: чистая прибыль группы «Самолет» снизилась в 2,6 раза, ГК ПИК — на 22%, А101 — на 16%, убыток «Эталона» увеличился в шесть раз, а Группа ЛСР получила убыток в 2,5 млрд руб.

Согласно «Наш.Дом.РФ», продажи строящегося жилья в России сократились на 26% год к году, а объем инвестиций в коммерческую недвижимость снизился на 28%. Высокая конкуренция в крупных городах также усложняет ситуацию. При этом на некоторых региональных рынках, например, в Крыму и Дагестане, отмечается рост активности строительного бизнеса.

