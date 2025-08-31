В Азове двое подростков угнали машину

В Азове полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Правоохранители выяснили, что подростки 16 и 17 лет угнали автомобиль ВАЗ-21013 стоимостью 100 тыс. руб. со двора частного домовладения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Заявление от местного жителя поступило утром 30 июля. Владелец автомобиля рассказал, что ночью из его частного двора было похищено транспортное средство, которое стояло в открытом дворе с незапертыми.

Автомобиль обнаружили брошенным всего в 500 метрах от дома. В присутствии законных представителей с несовершеннолетними провели профилактическую беседу. В отношении подростков избрали меру пресечения в виде отдачи под присмотр законных представителей.

Константин Соловьев