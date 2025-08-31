Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о невзаимности Киева, мешающих Трампу европейцах и противодействии Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину прокомментировал ход урегулирования российско-украинского конфликта, а также рассказал об отношениях РФ и западных стран. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об урегулировании российско-украинского конфликта

  • Европейские лидеры мешают усилиям Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта.
  • Пока Москва не видит взаимности Киева в стремлении урегулировать проблему политико-дипломатическими средствами.
  • Россия признательна Трампу за усилия по выводу украинского конфликта в мирное русло.

Об отношениях России и Запада

  • Представители европейских стран давно стремятся всячески «сдерживать» Россию, но Москва умеет этому противодействовать.
  • Европейцы сейчас всячески поощряют Киев «на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость».
  • Нынешняя стратегия Европы — это большая ошибка, которая может только ухудшить ситуацию для Украины.
  • Действия европейских политиков ярко контрастируют с подходом Путина и Трампа.

Новости компаний Все