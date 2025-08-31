Песков о невзаимности Киева, мешающих Трампу европейцах и противодействии Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину прокомментировал ход урегулирования российско-украинского конфликта, а также рассказал об отношениях РФ и западных стран. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Об урегулировании российско-украинского конфликта

Европейские лидеры мешают усилиям Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта.

Пока Москва не видит взаимности Киева в стремлении урегулировать проблему политико-дипломатическими средствами.

Россия признательна Трампу за усилия по выводу украинского конфликта в мирное русло.

Об отношениях России и Запада