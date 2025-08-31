Песков о невзаимности Киева, мешающих Трампу европейцах и противодействии Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину прокомментировал ход урегулирования российско-украинского конфликта, а также рассказал об отношениях РФ и западных стран. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об урегулировании российско-украинского конфликта
- Европейские лидеры мешают усилиям Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта.
- Пока Москва не видит взаимности Киева в стремлении урегулировать проблему политико-дипломатическими средствами.
- Россия признательна Трампу за усилия по выводу украинского конфликта в мирное русло.
Об отношениях России и Запада
- Представители европейских стран давно стремятся всячески «сдерживать» Россию, но Москва умеет этому противодействовать.
- Европейцы сейчас всячески поощряют Киев «на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость».
- Нынешняя стратегия Европы — это большая ошибка, которая может только ухудшить ситуацию для Украины.
- Действия европейских политиков ярко контрастируют с подходом Путина и Трампа.