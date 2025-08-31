Лидеры Евросоюза мешают усилиям президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

По его словам, поведение властей Европы ярко контрастирует с подходами лидера Америки и президента России Владимира Путина. Господин Песков отметил, что российские власти признательны Дональду Трампу за его усилия по выводу украинского конфликта в мирное русло.

Дмитрий Песков добавил, что нынешняя стратегия Европы — это «большая ошибка», которая может только ухудшить ситуацию для Украины. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия готова к урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. Однако, по его словам, российские власти пока не видят в этом взаимности от Киева, и поэтому продолжают специальную военную операцию.