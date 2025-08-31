В интернете распространяются фейковые сообщения о последствиях пожаров на Кубани

За последние сутки в интернете предприняты две попытки спровоцировать панику в Краснодарском крае в связи с атаками беспилотников на гражданские объекты. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Так, в мессенджере Telegram был создан поддельный канал администрации Краснодарского края, который сообщил, что в общеобразовательных школах, расположенных недалеко от краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), 1 сентября якобы отменены линейки и занятия. В ночь на 30 августа завод подвергся атаке украинских БПЛА, возникший пожар удалось ликвидировать спустя несколько часов. Авторы фейковых сообщений утверждают, что воздух вокруг НПЗ якобы загрязнен и опасен для детей. На самом деле загрязнения окружающей среды после пожара нет, подчеркнули в оперштабе.

Штаб также обратил внимание жителей региона на то, что фейковый Telegram-канал администрации наполнен сообщениями с настоящего официального канала краевых властей, чтобы ввести читателей в заблуждение.

Еще одно провокационное сообщение появилось 30 августа под видом видеозаписи интервью замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрея Потахова. Он якобы рассказал о гражданах, пострадавших во время атаки на НПЗ. Изображение сотрудника МЧС было сгенерировано искусственно, сообщили в оперштабе.

Анна Перова, Краснодар