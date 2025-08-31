Си и Моди договорились сотрудничать на фоне торговой войны США

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу в китайском Тяньцзине на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где договорились укреплять сотрудничество между двумя странами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин (слева) и Нарендра Моди

Фото: Aly Song / File Photo / Reuters Си Цзиньпин (слева) и Нарендра Моди

Фото: Aly Song / File Photo / Reuters

Си Цзиньпин подчеркнул историческую ответственность Китая и Индии как двух древних цивилизаций за обновление стратегий социального прогресса человечества и отметил необходимость углубления связей в условиях глобальных трансформаций. Для Китая и Индии правильно «быть друзьями с добрососедскими и дружескими отношениями, партнерами, способствующими успеху друг друга, и позволить дракону и слону танцевать вместе»,— сказал он.

Китайский лидер акцентировал внимание на том, что отношения между Пекином и Нью-Дели следует рассматривать с точки зрения стратегической и долгосрочной перспективы. Нарендра Моди поддержал эти взгляды, подчеркнув, что двусторонние отношения должны основываться на взаимном доверии, уважении и деликатности.

Индия и США планировали заключить крупную торговую сделку, но переговоры по этому вопросу провалились. В августе Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на индийские товары за покупку страной российской нефти, увеличив общий тариф до 50%. Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что на этом фоне Нарендра Моди перестал отвечать на звонки американского президента. Источник Bloomberg рассказал, что летом правительство Нарендры Моди начало предпринимать «серьезные усилия» по улучшению отношений с Китаем.