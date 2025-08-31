Мерц: Россия остановит конфликт на Украине, только если ее вынудят

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине прекратится лишь в случае, если Россию вынудят сделать это экономические причины. Такое мнение он высказал в интервью Sky News.

«Это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам... не могла больше продолжать эту войну»,— сказал господин Мерц. Он добавил, что последние недели сопровождались попытками мирного урегулирования, но с российской стороны, по его словам, сохраняется «агрессивный подход».

Ранее канцлер Германии заявил, что страна находится в состоянии конфликта с Россией. По его словам, это связано с ежедневными сообщениями о российских атаках на инфраструктуру и попытками повлиять на общественное мнение ФРГ.