Интеллектуальный забег, выставка работ Сурикова и «Локомотив»

В Ярославле в период с 1 по 7 сентября состоятся интеллектуальный забег «Бегущая книга — 2025», концерт в церкви Ильи Пророка, старт нового сезона КХЛ, открытие выставки произведений художников Василия Сурикова, Петра и Михаила Кончаловских. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Концерты

3 сентября в 19:00 в церкви Ильи Пророка выступит муниципальный камерный мужской хор «Ярославль» под управлением Алексея Корнева. В программе концерта под названием «С нами Бог» будут произведения русских и зарубежных композиторов, основанных на священных текстах, духовных песнопениях и поэзии разных эпох. Стоимость входного билета — 500 руб.

Спектакли

5 сентября в 19:00 в ДК «Строитель» театральный коллектив «Меню» представит трагикомедию «1/4». Сюжет строится на том, что супруге попадается в руки письмо. С каждой прочитанной строчкой жизнь женщины меняется, и ей остается сделать выбор: узнать больше о том, кто ее муж на самом деле, или оставить все как есть. Стоимость билетов — от 450 руб.

7 сентября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» состоится комедийный мюзикл «Любовь по-французски, или просто бэби». Постановка строится на передрягах, свалившихся на семью мсье Фонтанжа — владельца мыловаренных заводов. Жизнь изменил своенравный крошка-внук. В ролях: Семен Стругачев, Ольга Прокофьева , Светлана Пермякова, Сергей Рост, Юлия Ваганова, Дмитрий Аверин, Ярослав Воронцов. Стоимость билетов — от 1,8 тыс. руб.

Спорт

1 сентября в 13:00 стартует Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга-2025». Тема осеннего забега — «80-летие атомной промышленности». Участников ждет активность на свежем воздухе и общение с книголюбами. Маршрут стартует от областной библиотеки им. Некрасова, пройдет по Бутусовскому парку и завершится на Юбилейной площади. Нужна предварительная регистрация.

2 сентября в 11:00 забег «Бегущая книга — 2025» стартует от Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, пройдет по улице Большая Октябрьская, продлится до Храмового комплекса Николы Мокрого с возвращением обратно.

ХК «Локомотив» первые игры сезона 2025/2026 КХЛ проведет на домашнем льду. Кубок Открытия состоится в Ярославле 5 сентября: чемпион встретится с соперником из финала 2024/2025 — челябинским «Трактором». Старт матча в 19:30.

Выставки и встречи

В Ярославском художественном музее 5 сентября откроется выставка произведений художников Василия Сурикова, его зятя Петра Кончаловского и сына Михаила Кончаловского из собрания Русского музея. Будут представлены 33 работы: «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», «А.Н. Толстой у меня в гостях» и другие. Выставка будет работать до 14 декабря, сборные экскурсии назначены на 6 и 7 сентября. Входной билет обойдется в 500 руб., для льготных категорий — в 300 руб.

В парке Музея зарубежного искусства работает выставка современной скульптуры. Художники Павел Белан, Иосиф Дашевский и Александр Кабин специально для выставки создали девять произведений в разных техниках и материалах. Например, господин Кабин создал инсталляцию «Исповедь художника». В ней он основываться на выдержанном отношении к явлениям и событиям. Вход свободный.

Кино

В кинотеатрах начались показы комедии «Семейный призрак». Бывший банковский клерк, а ныне иллюзионист-неудачник Кирсанов мечтает устроить шоу, как у американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Василий уговаривает жену Светлану продать квартиру и вложиться «в шоу». Кирсанов терпит неудачу. Он находит подозрительно выгодную по цене просторную трешку и покупает ее «на последние деньги». Но квартира оказывается с фантомом.

Кинотеатры также продолжат показ семейной приключенческой комедии «Дети-шпионы». По сюжету семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов.

Подготовила Алла Чижова