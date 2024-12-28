Мариинская больница будет лечить пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Мариинская больница займется лечением пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью, сообщает пресс-служба Смольного 28 декабря. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, эту программу город реализует первым в стране.

«Наша цель - увеличить ожидаемую продолжительность жизни петербуржцев до 80 лет и дать людям главное - здоровье», — подчеркнул градоначальник.

Отметим, что по поручению губернатора в Мариинскую больницу в этом году поставили 22 единицы медицинского оборудования на общую сумму порядка 220 миллионов рублей. На текущий момент стационар полностью оснащен для проведения комплексного обследования пациентов.

Медики за последние 12 месяцев уже сделали четыре сложных операции. Одному из больных имплантировали устройство кровообращения длительного использования.

«Человеку спасли жизнь. Эта и другие операции, в том числе будущие, закладывают основу новой эры в лечении хронической сердечной недостаточности в Петербурге», — сказал господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комитет по здравоохранению по случаю Дня матери заявил, что в Петербурге в период с января по октябрь родилось 40884 детей. Среди них 518 двоен и 11 троен.

Андрей Маркелов