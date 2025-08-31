Главе СКР доложат по делу о ненадлежащем лечении подростка в Челябинской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем лечении 14-летнего подростка в Челябинской области, которому врачи не могут поставить точный диагноз. О результатах расследования отчитается исполняющий обязанности регионального управления СКР Константин Правосудов, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено после обращения жительницы Челябинской области. По ее словам, на протяжении трех лет состояние здоровья ее сына ухудшается, однако ему все еще не поставили точный диагноз. Анализы и регулярный стационар результатов не приносят, врачи до сих пор не назначили нужное подростку лечению. Обращения матери в различные инстанции результатов не принесли.

Уголовные дела по этой ситуации ранее возбуждались уже три раза. Александр Бастрыкин также ставил ее на контроль. Однако прокуроры Центрального района Челябинска отменяли постановления о возбуждении уголовных дел. Следственным органам не удалось обжаловать это решение.

«В региональном следственном управлении в целях защиты прав несовершеннолетнего уголовно-правовыми методами вновь возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе СК РФ.