В Переславле подорожает посещение Дендросада

С 1 сентября в Переславле-Залесском изменится стоимость посещения Дендрологического сада имени Харитонова, входящего в состав национального парка «Плещеево озеро». Директор парка издал приказ о новых ценах на услуги.

Цена входного билета для взрослых увеличится с 200 до 300 рублей. Школьники, студенты и пенсионеры будут платить 150 рублей, вместо прежних 100 рублей.

Стоимость экскурсий также повысится. Экскурсия для группы до пяти человек теперь будет стоить 2000 рублей, вместо 1500. Для группы до 20 человек цена возрастет до 4000 рублей, вместо 3000.

Цены на билеты в «Японский сад» останутся без изменений: 50 рублей для взрослых и 30 рублей для детей и льготников.

