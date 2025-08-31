Возобновлено движение скоростных судов между Ярославлем и Рыбинском
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщило о возобновлении движения скоростного судна на маршруте Ярославль — Тутаев — Рыбинск. Рейсы были приостановлены из-за технических неполадок, но все проблемы устранены.
Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО
Первый рейс после перерыва отправился из Ярославля в Рыбинск в 11:50. Второй рейс назначен на 15:50.
Напомним, судно «Восход» вышло в первый рейс 16 июля, но сразу же столкнулось с поломкой. Маршрут возобновил работу 21 июля, однако 30 августа рейсы были вновь приостановлены.