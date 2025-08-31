Пожилой водитель погиб в ДТП на трассе «Кола», его пассажирка в тяжелом состоянии
Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на трассе в Тихвинском районе Ленобласти. Дорожный инцидент с трагическим исходом случился 30 августа на 438-м километре автодороги «Вологда — Тихвин — Р21 «Кола», сообщили в региональном ГУ МВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, 78-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого машина опрокинулась.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Его 74-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего выясняются, уточнили в полиции.
