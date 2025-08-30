Два человека пострадали в результате аварии на трассе «Нарва»

Газель Next столкнулась с Renault Symbol на 77-м км автодороги «Нарва». В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Водитель в возрасте 51 года за рулем отечественного авто не предоставил преимущество в движении и столкнулся с иномаркой. Из-за аварии пострадали 35-летняя женщина и пятилетний мальчик. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло вечером 29 августа.

Татьяна Титаева