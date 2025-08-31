Власти Германии призвали улучшить контрразведку из-за российской угрозы
Германии необходимо разработать новую концепцию внутренней разведки и заняться ее реструктуризацией в связи с «российской угрозой», заявил вице-президент Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Синан Селен в интервью изданию Die Welt.
Синан Селен
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
По словам господина Селена, Россия использует против Германии одноразовых агентов, а также применяет против страны кибератаки и «любовные ловушки».
Он отметил, что наряду с мелким вмешательством действия Москвы включают «кибератаки, дезинформацию и прямой саботаж». Вице-президент подчеркнул, что РФ рассматривает Германию как главную цель в Европе.
На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна находится в состоянии конфликта с Россией. По его словам, это связано с ежедневными сообщениями о российских атаках на инфраструктуру и попытками повлиять на общественное мнение ФРГ.