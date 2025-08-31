Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лидеры приняли «Балтику»

Ничьи грандов уплотнили верхушку турнирной таблицы

Седьмой тур чемпионата России увенчал матч его лидеров. «Краснодар» остался на верхней строчке, удержав, несмотря на удаление Джона Кордобы, ничью — 1:1 — в гостевом матче с ЦСКА. На очко от краснодарцев теперь вместе с армейцами отстает не только «Локомотив», который упустил верный выигрыш в матче против «Крыльев Советов», разойдясь с самарцами после пропущенного в компенсированное время гола миром — 2:2, но и сенсация лета «Балтика». Калининградцы сравнялись по набранным очкам с московскими грандами, оттеснив железнодорожников на четвертую позицию, после того как одолели — 2:0 — «Акрон».

Равенство в матче ЦСКА (справа — Мойзес) с «Краснодаром» не нарушили ни отмененные и засчитанные голы, ни удаление краснодарского игрока

Равенство в матче ЦСКА (справа — Мойзес) с «Краснодаром» не нарушили ни отмененные и засчитанные голы, ни удаление краснодарского игрока

Равенство в матче ЦСКА (справа — Мойзес) с «Краснодаром» не нарушили ни отмененные и засчитанные голы, ни удаление краснодарского игрока

Московский матч двух фронтменов чемпионата радовал густотой драматургии. Наблюдая за таким, не расслабишься ни на минуту, потому что рискуешь пропустить что-то важное. Сначала стоило полюбоваться прессингом — краснодарским, а затем армейским, ничуть не менее плотным. Затем настал черед кое-чего более острого.

Прорыв Джона Кордобы, которого с трудом, на грани красной карточки за фол последней надежды прервал Жуан Виктор, перетек в отрезок очень неприятного краснодарского давления. А пережившие его армейцы ответили трудовым подвигом Данила Кругового: он не выключился из борьбы, столкнувшись с Диего Костой, хотя мяч вроде бы безнадежно уходил за лицевую, достал его и отдал Матвею Кисляку под аккуратный удар в гол. Подвиг обнулили VAR и судья Рафаэль Шафеев, посчитавшие, что Круговой сфолил, пусть фол был совсем неочевидным.

«Краснодар» забил свой отмененный — из-за офсайда — гол. А ЦСКА, приняв игру на встречных курсах, от ножа, поразил цель уже так, что не придраться.

Бить после непростой скидки грудью от Ивана Облякова снова выпало Кисляку, и теперь ему помог рикошет.

Баланс восстановил Джон Кордоба. До сих пор потрясающему бомбардиру «Краснодара» не удавалось переигрывать потрясающего армейского вратаря Игоря Акинфеева. В последний день лета 2025 года удалось. Все знают, что стандарты — краснодарский конек. Никто не знает, как им противостоять. На сей раз все было просто: Кордоба, раздвигая соперников широкими плечами, выгрыз позицию в центре штрафной и дождался направленного ему мяча.

Следующая вспышка в игре случилась уже во втором тайме. Но этот момент высветил уже иную черту Джона Кордобы: со всей своей мышечной массой человек, отнюдь не железный, подвержен срывам. Московский произошел на ровном месте. Он зачем-то демонстративно врезал то ли только мячом, то ли еще и ногой по животу Мойзесу, тот изобразил боль, а Шафеев, реагируя на наглость, наградил краснодарского снайпера красной карточкой. Полчаса с лишним чемпиону пришлось страдать в меньшинстве.

Вернее, страдать, строго говоря, не пришлось. Остаток матча лишь подчеркнул прочность краснодарской структуры, которая и будучи количественно неполной смотрится вполне презентабельно. Матч докатился до ничьей, сохранившей за «Краснодаром» верхнюю строчку, а за ЦСКА — вторую с символическим отставанием от действующего обладателя титула.

Впрочем, строчки уплыли бы от них, если бы не «Крылья Советов». «Локомотив», который стартовал в чемпионате с четырех подряд выигранных матчей, но пропустил вперед «Краснодар» и ЦСКА, сыграв в двух предыдущих турах вничью с «Балтикой» и «Ростовом», казалось, был обречен прервать эту неприятную по его летним меркам серию, разобравшись в воскресенье с «Крыльями Советов». Все складывалось для него прекрасно. Облегчил задачу железнодорожникам ранний, уже на третьей минуте, гол Дмитрия Воробьева.

Второй «Локомотив» забил перед перерывом, и вышел он чрезвычайно любопытным. Хозяева показали, как могут быть эффективны всякие тщательно отшлифованные на тренировках трюки, связанные со стандартными положениями.

Алексей Батраков исполнил необычную подачу с углового, вместо высокого навеса в центр штрафной или на дальнюю стойку резко и низом запустив мяч на ближнюю. А любители изучать тактические ухищрения потом должны были смаковать детали эпизода на видеоповторе. Воробьев и Максим Ненахов, которые представлялись вероятными адресатами передачи, которые стояли перед воротами, вдруг двинулись не вперед, а назад, уводя вместе с собой опекунов. А на освободившийся пятачок ворвался только что скрывавшийся где-то в засаде Дмитрий Баринов. Широченная улыбка тренера Михаила Галактионова о качестве реализации непростой задумки рассказывала лучше любых слов.

Матч «Локомотив»—«Крылья Советов»

Матч «Локомотив»—«Крылья Советов»

Из кристально ясной в сложную ситуация трансформировалась вскоре после отдыха, когда безумно тонкий пас самарца Вадима Ракова оставил перед пустыми воротами Амара Рахмановича. А Раков на кураже терзал бывшую команду, в июне сдавшую его в аренду, разными способами, и «Локомотив» потряхивало. И все же он приближался к благополучному исходу. Нужно было потерпеть совсем чуть-чуть, пару минут. Он не дотерпел.

Николай Комличенко, могучий форвард «Локомотива», был уверен, что обеспечил ему три очка, поразив ворота Сергея Песьякова. Но VAR разглядел опасную игру со стороны железнодорожника и гол отменил. А после этого огорченный Комличенко еще раз оказался в центре внимания в качестве антигероя. «Крылья», заработав угловой, всем составом, включая Песьякова, ринулись отыгрываться. И железнодорожники с ужасом увидели, как арбитр Сергей Карасев, дождавшись окончания розыгрыша стандарта, показывает вторую желтую карточку Комличенко — увидел, как тот цепляет Фернандо Костанцу. Наказание суровее некуда — удаление плюс пенальти. Исполнял его, разумеется, Раков, и, разумеется, не сплоховал. Странная серия ничьих «Локомотива» разрослась до трех. И он уже не третий в чемпионате, потому что по дополнительным показателям пропустил вперед не только армейцев, но и разбавляющую лидерскую компанию «Балтику».

Матч «Акрон»—«Балтика»

Матч «Акрон»—«Балтика»

Матч «Акрон»—«Балтика»

В матче с «Акроном» калининградская команда продемонстрировала все качества, которые превратили ее в главную сенсацию стартового отрезка чемпионата,— бережливость в отношении собственных шансов, умение замучить оппонентов подвижностью и дисциплинированность. «Балтика» благодаря мячам Кевина Андраде и Максима Петрова создала уже в первом тайме серьезный запас, а во втором — берегла его как зеницу ока, практически не допуская ошибок. Повезло ей лишь однажды, когда «Акрону» достался угловой, а Артем Дзюба угодил в штангу. Но дело было уже в концовке встречи.

Седьмой тур

2:2
Гузина, 52; Томпсон, 72 — Даку, 16, 34
2:0
Дуглас Сантос, 47; Кассьерра, 72
2:1
Барко, 16 (пен.), 90+7 (пен.) — Васильев, 42
1:1
Мелехин, 73 — Мелкадзе, 45+4. Удаление: Келиану («Ахмат»), 90+2 (2 ж. к.)
0:2
Андраде, 2; Петров, 41
2:2
Воробьев, 3; Баринов, 44 — Рахманович, 53; Раков, 90+6 (пен.). Удаление: Комличенко («Локомотив»), 90+4 (2 ж. к.)
1:1
Кисляк, 36 — Кордоба, 44. Удаление: Кордоба, 56

Команда И В Н П М О
7 5 1 1 18:4 16
7 4 3 0 15:6 15
7 4 3 0 13:5 15
7 4 3 0 18:11 15
7 3 3 1 13:7 12
7 3 2 2 10:11 11
7 3 2 2 10:12 11
7 2 3 2 11:14 9
6 2 2 2 7:6 8
7 2 2 3 8:9 8
7 1 4 2 9:10 7
7 1 3 3 9:10 6
7 1 2 4 7:12 5
6 1 2 3 3:9 5
7 1 0 6 4:14 3
7 0 1 6 4:17 1

Матч «Динамо» (Мх)—«Динамо» (М) завершился после подписания номера в печать.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №158/П от 01.09.2025, стр. 12

