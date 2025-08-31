В Челябинске Traktor Fest посетили 22 тыс. человек

В центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина Челябинска 30 августа состоялся Traktor Winline Fest 2025. Мероприятие посетили около 22 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

На месте проведения фестиваля дежурили 260 полицейских. На входе людей осматривали, в том числе с помощью металлоискателей. Мероприятие прошло без нарушений.

Хедлайнерами фестиваля в 2025 году стали Клава Кока, а также Джамал и Вибе из группы «Триагрутика».