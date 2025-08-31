В Челябинске перед судом предстанет риэлтор за махинации с маткапиталом

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело риэлтора, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат. Следствие полагает, что фигурантка похитила 2 млн руб. за счет махинаций с маткапиталом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, риэлтор сговорилась с руководителем кредитно-потребительского кооператива Челябинска. Она через знакомых и различные информационные площадки находила граждан, которые хотели бы получить деньги маткапитала в обход установленных правил и условий. После этого риэлтор с руководителем КПК создавали фиктивные документы по оформлению в собственность участков и разрешений на строительства, а также договоров займа для оплаты услуг, которые потом направлялись в «Фонд пенсионного и социального страхования РФ». В результате были получены и похищены деньги маткапитала.