Грабитель похитил у менеджера БЦ на улице Чапаева портфель с 11 млн рублей

Полиция разыскивает подозреваемого в грабеже сотрудника офиса в Петроградском районе Петербурга. Инцидент произошел вечером 16 августа на улице Чапаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 18:50 субботы в дежурную часть поступила информация, что из офиса, расположенного на четвертом этаже бизнес-центра в доме 15 по улице Чапаева, неизвестный выхватил портфель с 11 млн рублей у 29-летнего менеджера. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле Mercedes-Benz.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Грабителя в настоящий момент ищут, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что неизвестные похитили с балкона бизнесмена на Смоленской улице 25 млн рублей.

Андрей Цедрик