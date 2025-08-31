В ДТП на трассе «Волгодонск — Зимовники» один человек погиб, еще четверо пострадали

На трассе «Волгодонск — Зимовники» накануне ночью, 30 августа, столкнулись водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, и Lexus. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Предварительно, 47-летний Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lexus под управлением 57-летнего. В результате ДТП водитель Chevrolet Cobalt скончался в больнице. Пассажиры Chevrolet Cobalt 45, 32 и 23 лет, а также водитель Lexus и его пассажир 54 лет с травмами были госпитализированы.

Константин Соловьев