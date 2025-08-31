Дмитрий Артюхов в честь юбилея Ноябрьска открыл 30-метровую стелу

В рамках празднования 50-летия Ноябрьска губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов открыл 30-метровую стелу, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Дмитрия Артюхова Фото: Телеграм-канал Дмитрия Артюхова

Конструкция представляет собой арт-объект, расположенный в центре кольцевой развязки, на пересечении улиц 60 лет СССР, Ленина и Муравленко. Стела создана в виде четырехугольного шпиля, высотой 30 метров. Грани объекта выполнены из перфорированного металла. В вечернее и ночное время сооружение подсвечивается изнутри. Посередине стелы — светящийся шар на стержне.

«Подарок городу и всем его жителям к юбилею – новая стела. Она находится в очень знаковом, подходящем для этого месте: за ней – пожарная часть, символ города, рядом строится самая большая на Ямале поликлиника, возводятся дома, квартиры для ноябрян»,— рассказал Дмитрий Артюхов.

На аллее-бульваре по улице Ленина глава региона заложил капсулу времени с посланием к жителям города в его столетний юбилей, который состоится в 2075 году.

Жителей Ноябрьска поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Ноябрьск — город первооткрывателей и первостроителей. Здесь начиналась история освоения нефтегазовых месторождений Тюменского Севера, создавался Западно-Сибирский топливно-энергетический комплекс. Это важная часть нашей общей истории»,— сообщил он.

Празднование дня города проходит с 30 по 31 августа. Оно включает: гастрономический фестиваль, всероссийский фестиваль по силовому экстриму и концерт российских звезд.

К 50-летию города завершено благоустройство прибрежной зоны озера Ханто, скверов «Дружбы» и «Опаленной юности», открылся обновленный центр досуга «Нефтяник», начали работу «Северный характер» и детский технопарк.

Ноябрьск, основанный в 1975 году в ходе разработки нефтегазовых месторождений, является вторым по численности населения городом автономного округа после Нового Уренгоя. Население муниципалитета составляет более 101 тыс. человек.

Артем Путилов