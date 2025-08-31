Алиев и Си обсудили перспективы сотрудничества КНР и Азербайджана

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили перспективы сотрудничества стран на встрече в городе Тяньцзинь. Об этом сообщило издание APA.

Си Цзиньпин заявил в ходе встречи, что между КНР и Азербайджаном увеличивается товарооборот, расширяется сотрудничество в сфере энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии. Кроме того, растет взаимодействие стран в сфере цифровизации.

Председатель КНР отметил, что азербайджано-китайское сотрудничество также укрепляется в рамках проекта «Один пояс, один путь». Он напомнил о важности транспортировки китайских грузов через территорию Азербайджана и подчеркнул значение Транскаспийского маршрута в этом контексте.

В свою очередь, Ильхам Алиев заявил на встрече, что Азербайджан поддерживает позицию Китая по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он отметил, что Азербайджан был одной из первых стран, осудивших выборы на Тайване.