На въезде в Ростов-на-Дону установили новую стелу

В Ростове-на-Дону установили новую стелу на въезде в город со стороны Таганрога. На кольцевой развязке, пересечении улиц Таганрогской и Малиновского, обновили дорожное покрытие и разметку, изменив конфигурацию поворота, обустроили тротуары, установили «умный пешеходный переход» и оборудовали две остановки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Скульптурная композиция, установленная на месте «футбольного мяча с флагами», состоит из соединенных по кругу трех букв «V». Между ними расположены государственные награды. На постаменте нанесена надпись: «Ростов-на-Дону – город воинской славы» и размещены гербы России, Ростовской области и донской столицы. Высота композиции – около 20 метров. Уточняется, что изготовление и установку памятника выполнили за счет внебюджетных средств – фонда содействия социально-культурному развитию «Город». Благоустройство объекта будет продолжаться – в день осеннего древонасаждения на кольце планируется высадка кустарников и газона.

Константин Соловьев