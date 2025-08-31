Третья ракетка мира Александр Зверев не смог пробиться в четвертый раунд US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке.

В третьем круге чемпионата Америки третью ракетку мира Александра Зверева победил канадский теннисист Феликс Оже-Аляссим, который занимает 27-е место в мировом рейтинге. Матч закончился со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4. Встреча длилась 3 часа 47 минут.

В четвертом раунде Феликс Оже-Аляссим сыграет против российского теннисиста Андрея Рублева, который занимает 15-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).