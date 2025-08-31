В Ростовской области стартовала кадровая программа «Герои Дона»

В Ростовской области накануне, 30 август, стартовала кадровая программа «Герои Дона». Начало образовательного модуля приурочили к 82-й годовщине освобождения региона от фашистских захватчиков. Памятные мероприятия по случаю проходили на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В течение года слушатели программы, 105 действующих и демобилизованных военнослужащих, участников спецоперации, будут обучаться основам государственного и муниципального управления в Южно-Российском институте управления РАНХиГС. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, целью проекта является подготовка будущих специалистов, которые станут частью управленческой команды Ростовской области. Задачей органов власти в это же время станет создание условий применения опыта участников программы на гражданской службе.