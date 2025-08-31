Московский суд приостановил работу премиального сервиса такси Wheely

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса Wheely по заказу премиальных автомобилей с водителями из-за нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Отмечается, что суд ограничил доступ к сайту и приложению сервиса в AppStore. Причиной решения, в частности, стало непредоставление данных о водителях в «Единую региональную навигационно-информационную систему» (ГИС ЕРНИС), говорится в публикации.

Сервис был основан сыном экс-губернатора Прикамья Антоном Чиркуновым в 2010 году. Сейчас Wheely работает в Лондоне, Париже и Дубае. Прежде услуги сервиса были доступны в нескольких городах России, включая Пермь и Екатеринбург. В 2022 году Роскомнадзор вносил сайт Wheely в реестр запрещенной информации из-за непредоставления данных в ГИС ЕРНИС.