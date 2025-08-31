Глава СКР взял на контроль дело о травмировании ребенка в Арамили

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела о травмировании ребенка в Арамили (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел 29 августа. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, группа подростков решила спрятаться от дождя в двухэтажной трансформаторной будке. Зайдя в помещение, потерпевший взялся за металлическую балку, от соприкосновения с которой его ударило током. Мальчику диагностировали ожоги 3 и 4 степени. Из-за травм часть руки пришлось ампутировать.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ) и наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительными работами на срок до пяти лет.

Артем Путилов