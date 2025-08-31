Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП на реке в Туве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств происшествия на реке Малом Енисее в Республике Тыва. Накануне Восточное МСУТ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Как сообщили в СКР, 30 августа на реке Малом Енисее в Каа-Хемском районе Республики Тыва опрокинулось маломерное судно, на борту которого находились четыре человека. В результате происшествия один пассажир погиб, поиск двух человек продолжается. Судоводитель смог самостоятельно выбраться на берег.

Михаил Кичанов