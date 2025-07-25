«Русская община» обратилась к Бастрыкину после нападений мигрантов в Новосибирске

«Русская община» Новосибирска обратилась к Следственному комитету России и лично его главе Александру Бастрыкину с жалобой на мигрантов, которые «терроризируют» посетителей торгового центра «Сан-Сити». По данным общественной организации, банда состоит из уроженцев одной из стран ближнего зарубежья.

В «Русской общине» отметили, что нападения мигрантов на посетителей ТЦ начались еще в прошлом году. «Мы начали наблюдение за ситуацией и выяснили, что там действует целый мигрантский интернационал»,— говорится в обращении.

«Русская община» предложила силовикам изучить отказы в возбуждении уголовных дел и опросить пострадавших заново. В организации заявили, что аналогичные проблемы наблюдаются и в других торговых центрах Новосибирска.

Михаил Кичанов