Анна Калинская не прошла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 29-е место в рейтинге WTA, проиграла второй ракетке мира Иге Швентек в матче третьего круга US Open. Игра закончилась со счетом 6:7 (2:7), 4:6. Матч длился 1 час 56 минут.

В четвертом круге польская теннисистка сыграет с Екатериной Александровой (13-я ракетка мира). Александрова — единственная россиянка, которая осталась в сетке в женском одиночном разряде.

Матчи US Open проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира составляет $90 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.