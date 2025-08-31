В результате столкновения с лосем погибли два человека под Новосибирском

Вчера, 30 августа, в 20:40 по местному времени в Чулымском районе Новосибирской области 65-летний водитель ВАЗ-2107 сбил лося, сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В правоохранительном ведомстве уточнили, что инцидент произошел на 1340-м км автодороги Р-254. После наезда на животное — автомобиль съехал в правый кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и 60-летняя пассажирка погибли на месте. ГАИ выясняет обстоятельства случившегося.

Как писал «Ъ-Сибирь», 29 августа один человек погиб и трое пострадали в столкновении большегруза Scania и автомобиля ритуальной службы на трассе в Искитимском районе Новосибирской области.

Михаил Кичанов