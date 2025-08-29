Водитель катафалка погиб в ДТП под Новосибирском

Один человек погиб и трое пострадали в столкновении большегруза Scania и автомобиля ритуальной службы на трассе в Искитимском районе Новосибирской области. О ДТП рассказали в прокуратуре региона, которая организовала проверку.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла сегодня в 13:15 на 61 км Чуйского тракта (Р-256). По предварительным данным, большегруз выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ритуальной службы. Водитель катафалка погиб, пострадали два его пассажира. Их госпитализировали. Водителю Scania оказали медицинскую помощь на месте.

Движение транспорта на этом участке трассы перекрыто. В настоящее время эвакуируют поврежденные автомобили.

Илья Николаев