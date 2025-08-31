Средства ПВО уничтожили восемь БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в Чертковском и Миллеровском районах. Об этом врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал. Всего за прошедшую ночь над территорией региона было уничтожено восемь БПЛА, следует из сводки минобороны РФ.