Деньги за «лечение»

На Дону ГУФСИН не смогло опротестовать выплату 100 тысяч рублей компенсации

Ростовский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда о выплате истцу Васгену Заргарьяну 100 тыс. руб. за моральный вред. Пять лет назад истец был на принудительном лечении в психоневрологическом отделении ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России. По данным следствия, врачи без причины надолго связывали Заргарьяна, из-за чего его состояние ухудшилось. Он был признан одним из потерпевших по уголовному делу о превышении должностных полномочий, возбужденному в отношении трех сотрудников медучреждения. Их приговорили к различным срокам колонии общего режима. Свою вину медики не признали. С жалобой в облсуд на судебное решение о выплате компенсации Васгену Заргарьяну обращалось ГУФСИН России по региону и проиграло. Решение областного суда вступило в законную силу. Компенсация должна быть выплачена истцу за счет ведомственных средств.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ростовский областной суд оставил в силе решение Ленинского райсуда донской столицы о выплате Васгену Заргарьяну 100 тыс. руб. компенсации за моральный вред. В зале суда присутствовал корреспондент «Ъ-Ростов».

В 2020 году истец находился на принудительном медицинском лечении в психоневрологическом отделении ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России. Согласно материалам дела, в период с 16 июня по 20 августа 2020 года его необоснованно связывали на длительное время, из-за чего состояние его здоровья, в том числе и психического, значительно ухудшилось.

В ноябре 2024 года Васген Заргарьян обратился в суд с заявлением о взыскании 1 млн руб. в солидарном порядке в качестве компенсации морального вреда. Ответчики в деле — ГУФСИН России по Ростовской области, бывший замначальника учреждения Александр Лях, заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова и врач-психиатр Анастасия Поторочина. В обосновании своих требований Заргарьян указал на то, что он является потерпевшим по уголовному делу о превышении должностных полномочий, возбужденному в 2021 году в отношении Ляха, Поздняковой и Поторочиной (сейчас они отбывают сроки в колониях).

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 21 апреля исковые требования удовлетворил частично, обязал ГУФСИН России по Ростовской области выплатить истцу 100 тыс. руб.

Ведомство выразило несогласие с размером взысканной компенсации морального вреда и обратилось с апелляцией в Ростовский областной суд. Ответчик считает недоказанным факт ненадлежащего исполнения обязанностей по организации медпомощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Представитель ГУФСИН России по Ростовской области обратил внимание на то, что факт помещения истца в психоневрологическое отделение никак не оспаривался, так же как и его диагноз. Кроме того, по мнению ответчика, необходимость применения мягких вязок была оправдана, поскольку ранее Заргарьян нанес сам себе увечья.

В жалобе сторона ответчика попросила отметить решение суда первой инстанции и полностью отказать в удовлетворении исковых требований Заргарьяна. О том, находится он сейчас в заключении или уже вышел на свободу в ходе заседания никто не уточнил. Истца в зале также не было, а его представитель с прессой не общался.

В августе 2020 года члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ростовской области опубликовали в соцсетях фотографии из тюремной больницы: привязанные к кроватям люди, их травмы. В сентябре 2021-го региональное управление СКР возбудило уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и пособничестве в этом.

Согласно материалам дела, замначальника больницы Александр Лях давал начальнику психиатрического отделения Дарье Поздняковой указания связывать пациентов. Она, чтобы скрыть следы «пыток», просила врача-психиатра Анастасию Поторочину вносить в медкарты пациентов недостоверные сведения. Следователи установили, что сотрудники отделения привязывали к кроватям пациентов дольше чем на два часа, из-за этого у многих больных образовывались пролежни. Потерпевшими по делу признаны 40 человек, двое из них умерли.

Суд признал подсудимых Ляха, Позднякову и Поторочину, в зависимости от роли каждого из них, виновными в организации превышения должностных полномочий, превышении должностных полномочий и пособничестве в этом (ч. 3 ст. 33 и п. «а», п. «в» ч. 3 ст. 286, п. «а», п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 33 и п. «а», п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Александру Ляху было назначено семь лет шесть месяцев колонии общего режима, Дарье Поздняковой и Анастасии Поторочиной — шесть и пять лет колонии соответственно.

Стороны обжаловали это решение в Ростовском областном суде. Заседания проходили в закрытом режиме. Александр Лях, не признавший вину на следствии, попросил суд отменить приговор и вынести новый, оправдательный. Его коллеги выступили с аналогичными просьбами. Сторона обвинения и представители потерпевших просили суд оставить приговор без изменения.

Рассмотрев доводы сторон, облсуд не нашел оснований для отмены решения первой инстанции.

Решение суда вступило в законную силу.

Мария Хоперская

