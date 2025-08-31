Турналог принес муниципалитетам Алтайского края за полгода 103 млн рублей

В бюджеты муниципалитетов Алтайского края, на территории которых взимается туристический налог, за первые шесть месяцев 2025 года поступило 102,9 млн руб. Основными получателями дополнительного дохода от туриндустрии стали Белокуриха (61,1 млн руб.), Барнаул (15,6 млн руб.) и Алтайский район (7,8 млн руб.), отметили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Силиненко Фото: Павел Силиненко

«Туристический налог стал дополнительным источником доходов для местных бюджетов. Уже первые месяцы работы показали, что средств поступает больше, чем от курортного сбора. При этом деньги можно направить не только на развитие туристической инфраструктуры, как это было при курортном сборе, но и на благоустройство городов и улучшение качества обслуживания людей»,— приводятся в сообщении правительства слова начальника отдела налогообложения юридических лиц управления ФНС России по Алтайскому краю Надежды Колтаковой.

Туристический налог в России действует с 1 января 2025 года и взимается в 55 регионах. В Алтайском крае решение о введении турналога приняли власти 174 муниципалитетов. Сейчас ставка налога составляет 1% от стоимости услуг размещения, кроме курорта Белокурихи, где налог взимается по ставке 0,3%.

Как писал «Ъ-Сибирь», поступления от турналога в Новосибирске в первом полугодии 2025 года достигли 43,6 млн руб.

Михаил Кичанов