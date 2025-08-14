Поступления от турналога в Новосибирске достигли 43,6 млн рублей

В первом полугодии туристический налог принес в бюджет Новосибирска 43,6 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Максим Кудрявцев.

«Сбор действует с января, представители турбизнеса перечисляют его ежеквартально. Поступившие средства планируем направить в том числе на благоустройство гостевых зон и развитие туристических маршрутов»,— напомнил глава города.

В мае, подводя итоги поступлений в первом квартале, господин Кудрявцев сообщал о том, что сумма туристического налога за январь-март составила около 19 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», туристический налог был введен в Новосибирске с 1 января 2025 года решением горсовета по инициативе мэрии. В финансово-экономическом обосновании к решению указывалось, что налог обеспечит дополнительные поступления в бюджет в объеме более 200 млн руб. в год.

В первом полугодии туристы совершили 1,5 млн поездок в Новосибирскую область.

Валерий Лавский