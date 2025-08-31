Путин напомнил шахтерам о подвиге Стаханова

Президент России Владимир Путин поздравил шахтеров с их профессиональным праздником. Он заявил, что от работников отрасли зависит укрепление топливно-энергетического потенциала России, а также жизнь городов и поселков, рост уровня и качества жизни людей.

Вместе с тем господин Путин напомнил, что ровно 90 лет назад бригада шахтера Алексея Стаханова добыла за одну смену 102 т угля. Она превысила установленную тогда норму добычи почти в 15 раз, отметил глава государства. «Шахтеры Донбасса тогда доказали, что работать можно во много раз эффективнее и лучше»,— сказал президент в видеообращении.

Владимир Путин заверил, что государство в партнерстве с бизнесом и управленческими командами сделает все для долгосрочного развития угольной отрасли и поддержки коллективов угледобывающих компаний. Власти будут наращивать возможности Транссиба, БАМа и других железных дорог, будут заниматься увеличением мощности морских портов и терминалов. Также они будут продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках.

Подробнее о трудовом подвиге Алексея Стаханова — в материале «Ъ».