Экс-губернатор Хорошавин гасит штраф 500 млн руб. пенсией

Бывший глава Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет колонии строгого режима, ежемесячно переводит по 10 тыс. руб. для оплаты своего штрафа 500 млн руб. Об этом говорится в материалах его судебного дела.

«Хорошавин А.В. по приговору имеет штраф в размере 500 млн рублей, который систематически погашает... Написал заявление о перечислении ежемесячно по 10 тыс. руб. из поступающих пенсионных средств в счет выплаты штрафа»,— приводит «РИА Новости» фрагмент из судебных документов. Хорошавин уже выплатил 12 млн руб., уточняется в материалах.

Александр Хорошавин возглавлял Сахалинскую область с 2007 по 2015 год. В 2018 году его приговорили за получение взяток, в 2022 году суд добавил к сроку еще пару лет. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Накануне стало известно, что он написал заявление с просьбой отправить его на СВО.