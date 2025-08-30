Экс-губернатор Сахалина Хорошавин просил отправить его на СВО

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество, хочет уйти на СВО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сейчас экс-чиновник содержится в одной из колоний Хабаровского края. «Хорошавин А.В. написал заявление с просьбой направить на СВО»,— цитирует агентство документ.

В феврале 2018 года суд приговорил Александра Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима. В апреле 2022-го срок увеличили еще на пару лет. В общей сложности за 17 эпизодов взяток (ч. 6 ст. 290 УК) на сумму $5,6 млн и два эпизода покушения на взятку (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК) по совокупности (ч. 4, 5 ст. 69 УК) он приговорен к 15 годам и штрафу в 500 млн руб. В смягчении приговора суд ему отказал.