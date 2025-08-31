Пассажирский катер загорелся к акватории канала Грибоедова, проводится проверка

Северо-Западная транспортная прокуратура и полиция на транспорте по СЗФО проводят проверку по факту возгорания прогулочного катера в центре Петербурга. Инцидент произошел вечером в субботу, 30 августа, на канале Грибоедова в Адмиралтейском районе города.

Как сообщили в СЗТП, в дежурную часть линейного отдела МВД России на водном транспорте поступила информация, что у дома 54 по набережной канала Грибоедова произошло возгорание маломерного катера «Валли». По предварительным данным, причиной происшествие стала неисправность топливной системы.

В региональном ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в свою очередь, уточнили, что пожар на пассажирском судне был потушен в 18:50. В катере размером 2х5 метров происходило горение в моторном отсеке на площади 2 кв. метра. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации ЧП привлекалось 17 спасателей и четыре единицы техники.

В настоящий момент все подробности инцидента устанавливаются. Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что похожее происшествие случилось 21 августа на реке Фонтанке, где также сгорел прогулочный катер.

Андрей Цедрик