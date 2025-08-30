NYT: Моди разозлил намек Трампа о выдвижении на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что тот должен выдвинуть американского лидера на Нобелевскую премию мира. Это разозлило индийского премьера, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo / File Photo / Reuters Фото: File Photo / File Photo / Reuters

Дональд Трамп во время разговора 17 июня упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. По словам собеседников издания, американский президент таким образом намекнул, что господин Моди должен поступить так же.

В ответ Нарендра Моди заявил господину Трампу, что его вмешательство в конфликт Индии и Пакистана не имело никакого отношения к прекращению огня. Конфликт был урегулирован Нью-Дели и Исламабадом, подчеркнул премьер Индии.

Американский президент проигнорировал высказывание господина Моди. Разногласия стали причиной ухудшения отношений между главами государств, отмечает издание. С момента разговора в июне господа Моди и Трамп не разговаривали.

На Нобелевскую премию мира Дональда Трампа выдвинули семь стран: Израиль, Камбоджа, Пакистан, Габон, Азербайджан, Армения и Руанда. Среди президентов США награду получали Вудро Вильсон, Теодор Рузвельт, Джимми Картер и Барак Обама.