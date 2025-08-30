Ярославский «Шинник» впервые выиграл на своем поле в этом сезоне

«Шинник» обыграл ФК «Черноморец» в рамках матча седьмого тура Лиги PARI. Игра, проходившая в Ярославле, завершилась со счетом 1:0. На четвертой компенсированной минуте отличился нападающий ярославцев Денис Миронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Это первая домашняя победа футбольного клуба из Ярославля в текущем сезоне. «Шинник» находится на 10-й строчке турнирной таблицы: ярославская команда одержала две победы (первая на выезде), дважды сыграла вничью, трижды потерпела поражение. На счету 8 очков.

Алла Чижова