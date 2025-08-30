В Курской области восстановили электроснабжение после атак ВСУ

В Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области восстановлено электроснабжение. Оно было нарушено из-за перебитого провода на подстанции «Рыльск 110 кВ» в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Без света оставались около 17,1 тыс. жителей. Кроме того, в хуторе Фонов при атаке был поврежден фасад и остекление жилого дома, а также придомовая постройка.

Сегодня утром господин Хинштейн сообщал о нарушении электроснабжения в 33 населенных пунктах Мантуровского района. Перебои со светом возникли у 8,6 тыс. человек. Электроснабжение уже восстановлено.

По данным Минобороны, в ночь на 30 августа над Курской областью был сбит один беспилотник.