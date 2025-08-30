«Спартаку» добавили пенальти

В седьмом туре чемпионата России по футболу «Зенит» и «Спартак» одержали ожидаемые победы. Петербуржцы на классе разобрались с «Пари Нижним Новгородом» — 2:0, а вот москвичи еле-еле сломили сопротивление «Сочи» — 2:1. Оба гола спартаковцы забили с пенальти, причем второй 11-метровый реализовали на 97-й добавленной минуте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Гранды российского футбола «Зенит» и «Спартак» в седьмом туре встретились с аутсайдерами премьер-лиги, сразу занявшими места в зоне вылета. И если «Нижний Новгород» один матч все-таки выиграл, то «Сочи» набрал лишь одно очко благодаря ничьей с московским «Динамо» и даже свою единственную победу в сезоне на групповом этапе Кубка России одержал только по пенальти. Разница мячей у них была соответствующая — 4:12 у нижегородцев и 3:17 у сочинцев. Тем временем петербуржцы и москвичи, растерявшие неожиданно много очков на старте чемпионата, постепенно разыгрались, а потому не ожидалось, что команды из подвала турнирной таблицы доставят им какие-то проблемы.

«Зенит» вообще в последнее время раззабивался, наколотив девять голов махачкалинскому «Динамо» в премьер-лиге и «Оренбургу» в Кубке России. Три из них положил Максим Глушенков, который еще дважды помог отличиться партнерам. А «Нижний Новгород» перед выездом в Санкт-Петербург потерпел крупное поражение в кубковой встрече со «Спартаком» — 0:4. У «Зенита» опять был заметен Глушенков, и его пас пяткой на Густаво Мантуана, а затем подача на Нино вполне могли стать голевыми. В первом случае гостей выручил голкипер Никита Медведев, а во втором центральный защитник хозяев умудрился шарахнуть в упор выше перекладины. Вскоре Глушенков забил сам, но при этом забрался в офсайд. С другим ударом полузащитника «Зенита» справился Медведев, который ближе к перерыву лишил его и еще одной потенциально результативной передачи, не дав протолкнуть мяч в сетку Педро.

В первом тайме «Нижний» отстоял свои ворота, однако пропустил, как только начался второй. Петербуржцы продавили соперника на стандарте, и Дуглас Сантос на 47-й минуте пробил из пределов штрафной площади без шансов для Медведева. Ассистировал бразильцу Александр Соболев, который потом едва не замкнул прострел Мантуана. Но и нижегородцы создали опасный момент со стандарта, когда вратарь «Зенита» Денис Адамов не без труда выловил мяч после удара головой Виктора Александрова. Впрочем, больше возможностей зацепиться за ничью у них не было. На 72-й минуте хозяева удвоили преимущество с углового в исполнении Глушенкова. И хотя Медведев отбился от Нино, заменивший Луиса Энрике Матео Кассьерра оказался тут как тут на добивании. «Зенит» выиграл 2:0 и с 12 очками обогнал находившийся на пятом месте «Рубин», который в седьмом туре упустил победу над «Оренбургом» и, ведя в счете 2:0 после дубля Мирлинда Даку, добился лишь ничьей 2:2. Петербургский клуб отодвинул с четвертой позиции и «Балтику», тоже имеющую 12 баллов, но у нее еще впереди матч с «Акроном».

«Спартак» даже в отсутствие из-за повреждений двух ведущих футболистов — Кристофера Мартинса и Маркиньоса — оставался явным фаворитом в противостоянии с «Сочи». Впервые в чемпионате вышел на поле Илья Самошников, который недавно ярко дебютировал в кубковой встрече красно-белых с «Нижним Новгородом». Он действовал справа, а левую бровку закрывал Пабло Солари, и именно от аргентинца поначалу исходила основная угроза. После его паса на соотечественника Эсекьеля Барко полузащитник гостей Кирилл Кравцов нарушил правила, и судья назначил пенальти. Была небольшая интрига в том, кто будет его бить, учитывая, что штатный пенальтист Барко не реализовал важнейший 11-метровый с «Зенитом». Тем не менее москвичи решили, что называется, не менять ногу, а аргентинский плеймейкер на 16-й минуте уверенно развел мяч и голкипера Юрия Дюпина по разным углам.

В целом «Спартак» играл чересчур академично и сложных задач перед черноморцами не ставил. Зато мог осложнить жизнь своей бывшей команде Михаил Игнатов, долго выступавший за красно-белых, но сорвал удар из выгодного положения. Затем упустил хороший момент нападающий хозяев Ливай Гарсия, и все-таки они логично поплатились за излишнюю пассивность. Дмитрий Васильев совершил перехват вблизи чужой штрафной, без помех зашел в нее и отправил мяч в дальний угол из-под пятившегося к воротам Алексиса Дуарте. Это произошло на 42-й минуте, и на перерыв болельщики проводили подопечных Деяна Станковича, мягко говоря, неодобрительным свистом.

Чтобы добавить огня, сербский специалист выпустил Романа Зобнина и Игоря Дмитриева, которые заменили Гарсию и Самошникова, а Солари переместился на правый край. Аргентинец вроде бы активировал и этот фланг, но с острыми атаками у «Спартака» по-прежнему было туго, а гол Манфреда Угальде с передачи Солари отменили из-за офсайда. Все же Мартинса и Маркиньоса не хватало. Чтобы усилить давление впереди, Станкович поднял со скамейки запасных нападающего Антона Заболотного и убрал с поля Срджана Бабича, перестроившись на схему с двумя центральными защитниками. Тут же Наиль Умяров мог вывести хозяев вперед, но «Сочи» спас Дюпин. А на 76-й минуте арбитр Иван Абросимов предъявил Умярову прямую красную карточку за фол на Игнасио Сааведре. Правда, в ситуацию вмешалась VAR, и наказание спартаковцу смягчили до желтой карточки.

Если удаления красно-белые избежали, то победа по-прежнему уплывала от них. Не воспользовались они и ошибкой Дюпина, выронившего мяч из рук на угловом. Но уже в компенсированное время матча, а арбитр накинул восемь минут, Заболотный все-таки заработал пенальти в единоборстве с Вячеславом Литвиновым, который руками свалил его в штрафной. Барко снова не дрогнул и на 97-й минуте оформил дубль с 11-метровой отметки. Так в очень нервной концовке столичный клуб дожал черноморцев — 2:1, а их главный тренер Роберт Морено после финального свистка за споры с Абросимовым получил красную карточку. «Спартак» с 11 очками опередил «Рубин» по дополнительным показателям и пока занимает шестое место.

Александр Ильин