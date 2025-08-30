«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

Два мяча в ворота «Сочи» забил Эсекьель Барко (на 16-й и на 90+7-й минуте, с пенальти). В ворота «Спартака» гол забил Дмитрий Васильев на 39-й минуте.

Московский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 11 очков. ФК «Сочи» занимает 16-ю строчку с одним баллом.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Динамо». Матч пройдет 13 сентября. «Сочи» 14 сентября встретится с самарским ФК «Крылья Советов».