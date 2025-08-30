Ярославская спортсменка стала чемпионкой России в беге на 100 км

Полина Авдеева из Ярославской области стала чемпионкой России в беге на 100 км. Об этом сообщил глава Рыбинска (Ярославская область) Дмитрий Рудаков.

Чемпионат России по бегу на 100 км впервые прошел в Якутске. На старт вышли около сотни бегунов со всей страны. Полина Авдеева преодолела дистанцию за 7:25:23. Как сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики, борьба за золото развернулась после 70-го км: двукратная чемпионка страны Надежда Бут лидировала больше половины дистанции, но сошла на 19-м круге.

«На дистанции чувствовалась поддержка зрителей, она придавала сил до мурашек. Последние круги были самыми тяжелыми, но каждый раз убеждаешься — все возможно. Я не ожидала, что стану первой, думала, что победит Надя, но это спорт, все бывает»,— поделилась впечатлениями ярославская спортсменка.

Алла Чижова