«Зенит» поменял председателя правления и советника местами

Одну из ключевых должностей в самом успешном отечественном футбольном клубе занял бывший игрок сборной России Константин Зырянов. На посту председателя правления петербургского «Зенита», который в прошлом сезоне, выиграв до него шесть подряд чемпионатов страны, уступил в борьбе за золото «Краснодару», он заменил супертяжеловеса в сфере спортивного менеджмента Александра Медведева. В мае господин Медведев потерял пост главы совета директоров другого клуба-гиганта из Санкт-Петербурга – хоккейного СКА.

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

После победы со счетом 2:0, одержанной в субботу, 30 августа, в рамках седьмого тура чемпионата России над «Нижним Новгородом», «Зенит» объявил об избрании председателем правления, ключевого органа клуба, Константина Зырянова. На этом посту он заменил Александра Медведева. Клуб сообщил, что господин Медведев, которому 14 августа исполнилось 70 лет, будет работать советником председателя правления «Зенита», а также ПАО «Газпром».

Александр Медведев, несколько лет руководивший «Газпром экспортом», долго являлся безусловным супертяжеловесом и в сфере российского спортивного менеджмента.

Различные ключевые должности в «Зените» он занимал с конца предыдущего десятилетия. Именно при господине Медведеве эта команда добилась доминирования в российском футболе. С 2019 по 2024 год «Зенит» шесть раз подряд выиграл чемпионат страны. Правда, в прошедшем сезоне эта серия оборвалась: петербуржцы пропустили вперед «Краснодар». А нынешнее первенство они начали крайне неудачно по своим меркам. На протяжении длительного, со второго по пятый тур, отрезка «Зенит» не мог одержать победу в турнире и даже после двух подряд выигрышей – у махачкалинского «Динамо» и «Нижнего Новгорода» — располагается за пределами топ-тройки.

В мае Александр Медведев расстался с другим своим заметным постом. Хоккейный клуб-гигант СКА отправил в отставку совет директоров, который с 2019 года возглавлял Александр Медведев, первый президент Континентальной хоккейной лиги. Решение было принято после громкого провала петербургской команды: она неудачно выступила в регулярном чемпионате КХЛ, а в play-off сошла уже в стартовом раунде, уступив московскому «Динамо».

Впрочем, один руководящий пост в петербургском элитном спорте Александр Медведев пока сохранил. Он руководит советом директоров баскетбольного «Зенита», который в минувшем чемпионате Единой лиги ВТБ добрался до финальной серии, проиграв в ней ЦСКА.

Константин Зырянов – хорошо знакомая тем, кто внимательно следит за российским футболом, фигура.

Господин Зырянов, которому 47 лет, в позапрошлом и прошлом десятилетиях входил в число лучших полузащитников страны и внес вклад в, возможно, ярчайший взлет ее национальной сборной. На австрийско-швейцарском чемпионате Европы в 2008 году она добралась до финала. В «Зените» прошла значительная часть карьеры Константина Зырянова. Он выступал за него с 2007 по 2017 год, а затем тренировал вторую зенитовскую команду. Господин Зырянов, некоторое время трудившийся наставником новороссийского «Черноморца» (с ним тот вышел из третьего по рангу дивизиона во второй), вернулся в петербургский клуб в марте 2024 года, когда его назначили советником председателя правления.

Алексей Доспехов