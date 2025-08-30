На проведение детского фестиваля БРИКС+ в Казани выделили 30,7 млн рублей

На детский фестиваль БРИКС+ в Казани выделили 30,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Мероприятие пройдет с 20 по 28 сентября.

В обязанности подрядчика войдет обеспечение логистики, проживания и питания участников. Восьмидневная программа для детей включает утреннюю зарядку, завтрак и выездные мероприятия, продолжающиеся не менее пяти часов. Также запланированы вечерние события, включая церемонию открытия, гала-концерт и создание детской аллеи БРИКС. В Казанской ратуше пройдет детская модель саммита объединения.

Об идее проведения фестиваля в Казани сообщил глава города Ильсур Метшин в апреле текущего года. Решение о его проведении было принято странами-участницами на заседании Ассоциации городов стран БРИКС+ в Тегеране.

Влас Северин